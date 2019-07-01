В Германии разбился военный самолет: первые детали

В понедельник, 1 июля, в районе Хамельн-Пирмонт (Германия) разбился вертолет международного учебного центра бундесвера в Бюкебурге.

Как информирует Hannoversche Allgemeine, один из пилотов смог катапультироваться, а второй – пропал без вести и мог погибнуть.

Сообщается также, что самолет рухнул на пшеничное поле. Экстренные службы занимаются поисками второго пилота.

Немецкий военный вертолет разбился над полем Оxu.az

По информации СМИ, вертолет может принадлежать армии Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет "Ми-8" авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Также в центре Нью-Йорка (США) на Манхэттене в понедельник, 10 июня, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.

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