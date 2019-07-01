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В Германии разбился военный самолет: первые детали

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В понедельник, 1 июля, в районе Хамельн-Пирмонт (Германия) разбился вертолет международного учебного центра бундесвера в Бюкебурге.

Как информирует Hannoversche Allgemeine, один из пилотов смог катапультироваться, а второй – пропал без вести и мог погибнуть.

Сообщается также, что самолет рухнул на пшеничное поле. Экстренные службы занимаются поисками второго пилота.

Немецкий военный вертолет разбился над полем

Немецкий военный вертолет разбился над полем

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По информации СМИ, вертолет может принадлежать армии Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет "Ми-8" авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Также в центре Нью-Йорка (США) на Манхэттене в понедельник, 10 июня, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.

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Место
Германия
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