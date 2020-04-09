В критическом состоянии: омбудсмен рассказала, как Россия издевается над украинцами

Состояние здоровья украинских политзаключенных в России и аннексированном Крыму ухудшилось, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что страна-агрессор продолжает издеваться над гражданами Украины.

korrespondent.net

"Страна-агрессор РФ, пренебрегая нормами международного права, продолжает издевательство над украинским политзаключенным. Здоровье и психологическое состояние граждан Украины, которых незаконно удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированном Крыму, существенно ухудшилось. Некоторые из них находятся в критическом состоянии", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова уточнила, что у Владимира Якименко с температурой 39 и сухим кашлем 8 апреля поместили в штрафной изолятор.

Рустема Сейтмеметова отправили в камеру с непригодными для пребывания условиями. Ему приходиться спать без постельного белья на металлической кровати, из-за чего у него обострились проблемы с сердцем, дыханием и появилась боль в спине.

Такие условия содержания у Ризы и Энвера Омеровых (последний нуждается в хирургическом вмешательстве), а также Рустема Исмаилова.

"Несмотря на постоянные обращения к администрации пенитенциарных учреждений, ни одному из украинских политзаключенных не предоставляется необходимая медицинская помощь в условиях мест несвободы", – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что на фоне эпидемии коронавируса такие условия являются недопустимыми и нарушают нормы Конвенции ООН о защите прав человека и правил обращения с заключенными, которые расцениваются как пытки или нечеловеческое обращение.

Денисова потребовала от своей российской коллеги Татьяны Москальковой немедленно отреагировать на ситуацию, а также призвала международное сообщество усилить давление на Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Николай Карпюк, который вернулся из РФ в результате обмена пленными, рассказал подробности о пытках в российской тюрьме.

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