Нефть потекла в море: стало известно о шокирующих последствиях аварии с танкером в Одессе

Затонувший у берегов Одессы утром 22 ноября танкер "Делфи" под молдавским флагом стал причиной экологического бедствия в Черном море.

Вылившееся из судна горючее в 53 раза превысило допустимое содержание загрязненности в морской воде. Об этом на своей странице в Facebook написал новоназначенный и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов (чтобы посмотреть фотографии, проскролльте страницу до конца).

У берегов Одессы затонул танкер Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)

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"Инспекторы провели отбор проб воды на месте нахождения подтопленного танкера. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", – сообщил чиновник.

Нефтяное пятно у берегов Одессы (скриншот документов) Facebook Егора Фирсова

Нефтяное пятно у берегов Одессы (скриншот документов) Facebook Егора Фирсова

Он также отметил, что представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом начали рассчитывать ущерб, нанесенный танкером окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении государству причиненных убытков.

Нефтяное пятно у берегов Одессы (скриншот документов) Facebook Егора Фирсова

У берегов Одессы затонул танкер Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)

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