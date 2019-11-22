Нефть потекла в море: стало известно о шокирующих последствиях аварии с танкером в Одессе

Затонувший у берегов Одессы утром 22 ноября танкер "Делфи" под молдавским флагом стал причиной экологического бедствия в Черном море.
Вылившееся из судна горючее в 53 раза превысило допустимое содержание загрязненности в морской воде. Об этом на своей странице в Facebook написал новоназначенный и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов (чтобы посмотреть фотографии, проскролльте страницу до конца).
У берегов Одессы затонул танкер
Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)
"Инспекторы провели отбор проб воды на месте нахождения подтопленного танкера. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", – сообщил чиновник.
Нефтяное пятно у берегов Одессы (скриншот документов)
Facebook Егора Фирсова
Нефтяное пятно у берегов Одессы (скриншот документов)
Facebook Егора Фирсова
Он также отметил, что представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом начали рассчитывать ущерб, нанесенный танкером окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении государству причиненных убытков.
Нефтяное пятно у берегов Одессы (скриншот документов)
Facebook Егора Фирсова
У берегов Одессы затонул танкер
Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября начался сильный ураган, вырвавший несколько десятков деревьев.
Ночью из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель и начал тонуть.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS по требованию судовладельца
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти.
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