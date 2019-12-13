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13 декабря • обновлено в 14:47
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Украина понесла масштабные потери: как прошла неделя в ООС

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За период с 6 по 12 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибли 5 военнослужащих, ранения получили 4 бойца.

Таким образом, устойчивого прекращения огня, о котором было сказано в коммюнике "нормандского саммита", в течение прошедшей недели не произошло. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 6 по 12 декабря

В пятницу, 6 декабря, отмечался День Вооруженных Сил Украины. Поздравить украинских бойцов на передовой приехали известные артисты - Сергей Притула, Арсен Мирзоян, Таянна, Оля Полякова, Тина Кароль, Александр Пономарев, Ирина Билык и группа "Hardkiss". Артисты выступили в Авдеевке, Торецком, Золотом, Марьинке, Гранитном, Крымском и Станице Луганской.

Сергей Притула в районе проведения ООС

Сергей Притула в районе проведения ООС

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Александр Пономарев в районе проведения ООС

Александр Пономарев в районе проведения ООС

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости
Остались жена и ребенок: в зоне ООС убили украинского воина

В субботу, 7 декабря, во время вражеского обстрела погиб боец 72 бригады Черных Запорожцев ВСУ, младший сержант Дмитрий Темный.

Дмитрий Темный

Дмитрий Темный

Facebook 72 бригады ВСУ

В тот же день оккупационные власти передали украинской стороне тело офицера спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова, который погиб 1 декабря.

7 декабря подразделения Нацполиции и Нацгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия в Трехизбенке. Было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и наркотики. В Славянске был задержан гражданин, который числился в розыске за кражу.

7 декабря подразделения Нацполиции и Нацгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия

7 декабря подразделения Нацполиции и Нацгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 9 декабря, когда в Париже проходил "нормандский саммит", в районе проведения ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли 3 украинских военнослужащих. Ими оказались младший сержант Андрей Войтович (1990 года рождения), младший сержант Виктор Прусский (1970 года рождения) и старший солдат Сергей Сирота (1997 года рождения).

Сергей Сирота

Сергей Сирота

Facebook/Liliya Ragutskaya

Виктор Прусский

Виктор Прусский

Facebook/Liliya Ragutskaya

Андрей Войтович

Андрей Войтович

Facebook/Liliya Ragutskaya

Во вторник, 10 декабря, подразделения ООС, задействованные на Мариупольском направлении, посетили зарубежные военные дипломаты – представители Киевской ассоциации военных атташе. Озвученная цель визита – изучение фактической ситуации в районе проведения боевых действий.

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"Нельзя верить!" Бойцы ООС поделились ожиданиями от "нормандской встречи"
10 декабря зону ООС посетили зарубежные военные дипломаты

10 декабря зону ООС посетили зарубежные военные дипломаты

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 11 декабря, при исполнении служебных обязанностей погиб 26-летний военный Андрей Дзюба. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. У героя осталась жена и 2-летняя дочь.

Андрей Дзюба

Андрей Дзюба

ye.ua

В тот же день в Донецкой области состоялась рабочая встреча украинской стороны СЦКК с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. Обсуждалось разведение сил на участках №2 и №3 – в Петровском и Золотом. Украинская сторона попросила ОБСЕ не допускать, чтобы российские военные с нарукавными повязками "СЦКК" находились у восстановленной части моста вблизи Станицы Луганской. Эти военные были зафиксированы 10 декабря. Следующая подобная встреча намечена на 19 декабря.

11 декабря в районе проведения ООС состоялась встреча украинской стороны СЦКК и наблюдателей ОБСЕ

11 декабря в районе проведения ООС состоялась встреча украинской стороны СЦКК и наблюдателей ОБСЕ

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день военнослужащие Нацгвардии, задействованные в ООС, приняли участие в Дне донора, который прошел на базе центральной районной больницы Большой Новоселки Донецкой области. Кровь была передана в областную станцию переливания крови.

Военнослужащие Нацгвардии сдали кровь в Донецкой области

Военнослужащие Нацгвардии сдали кровь в Донецкой области

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости
"Выпустили три ракеты!" Бутусов указал на жесткую несостыковку в сводке ООС. Фото

В четверг, 12 декабря, вблизи линии разграничения в Луганской области украинские военнослужащие отметили День Сухопутных войск Украины. Во время торжественной церемонии были вручены грамоты и ценные подарки. Свое поздравление всем украинским пехотинцам озвучил командующий Объединенных Сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

На Луганщине пехотинцы отметили День Сухопутных войск Украины

На Луганщине пехотинцы отметили День Сухопутных войск Украины

Fscebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Александр Пономарев Сергей Притула Владимир Кравченко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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