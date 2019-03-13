|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Не забалуешь!" Главари "ЛНР" выдали кабальный указ

1.5тЧитать материал на украинском

В фейковой республике "ЛНР" незаконные власти выдали указ об обязательном привлечении мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны.

Документ в своем Twitter показал блогер Necro Mancer. Отмечается, что граждан намерены задействовать в "ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении повредленных объектов экономики, систем жизнеобеспечения населения и военных объектов, а также в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями".

"Вот только я не совсем понял, что будет рабу, который не прибудет", – подметил блогер.

Новости
"Бросили в колодец и взорвали!" Террорист "ЛНР" опозорился фейком о "зверствах" украинских добробатов

"Не забалуешь!" Главари "ЛНР" выдали кабальный указ

RT

"В "народной республике" не забалуешь", – смеются в комментариях под твитом из-за нововведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Луганске катастрофически упали цены на жилье. Многие риэлторы не рекомендуют жителям города продавать свои квартиры до выборов президента Украины, надеясь что после марта ситуация изменится.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
“ Отмечается, что граждан намерены задействовать в "ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении повредленных объектов экономики" - я не понял, лугандонов погонят на немытую за вывезенными цапьём предприятиями? А шо на это в Кремле скажут?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения