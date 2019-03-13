"Не забалуешь!" Главари "ЛНР" выдали кабальный указ

В фейковой республике "ЛНР" незаконные власти выдали указ об обязательном привлечении мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны.

Документ в своем Twitter показал блогер Necro Mancer. Отмечается, что граждан намерены задействовать в "ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении повредленных объектов экономики, систем жизнеобеспечения населения и военных объектов, а также в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями".

"Вот только я не совсем понял, что будет рабу, который не прибудет", – подметил блогер.

RT

"В "народной республике" не забалуешь", – смеются в комментариях под твитом из-за нововведений.

"Граждане обязаны прибыть согласно приказу в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны". Вот только я не совсем понял, что будет рабу, который не прибудет https://t.co/8beoh56JVu #орло #документ pic.twitter.com/iwxj4I7W44 — Necro Mancer (@666_mancer) 13 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Луганске катастрофически упали цены на жилье. Многие риэлторы не рекомендуют жителям города продавать свои квартиры до выборов президента Украины, надеясь что после марта ситуация изменится.

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