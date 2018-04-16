Не выйдет: украинцы не поверили в план Авакова по освобождению Донбасса

Мнения украинцев относительно плана министра внутренних дел Арсена Авакова по освобождению Донбасса разделились.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Вернуть Донбасс: считаете ли вы реалистичным план Авакова?", проведенного "Обозревателем".
Так, 27% опрошенных считает, что реализация плана министра о постепенном возвращении территорий невозможна, а необходима масштабная военная операция.
При этом 9% украинцев уверены, что необходимо соблюдать Минские соглашения, которые предусматривают исключительно политическое урегулирование конфликта.
Почти треть (31%) опрошенных опасаются, что медленное силовое восстановление контроля над оккупированным Донбассом приведет к еще большим потерям со стороны Украины.
Однако 31% украинцев уверены, что такой план может сработать, поскольку начинать нужно с малого.
Как сообщал "Обозреватель", ранее глава МВД Арсен Аваков предложил план по освобождению Донбасса, согласно которому возвращение захваченных территорий должно проводиться постепенно. Он назвал это "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".
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