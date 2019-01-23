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''Не в этом мире'': в деле Зайцевой выяснилась скандальная деталь

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Нарколог в деле о смертельном ДТП в Харькове Елена Федирко во время своего выступления в суде путалась в показаниях и достаточно специфически объясняла очевидные факты.

Об этом рассказал представитель потерпевших, адвокат Дмитрий Марзони. "На вопрос,почему же Вы на видео говорили, что после приема пенталгина нельзя сидеть за рулем, – ответ: ну, нельзя, ну, что поделать, это же не полпачки таблеток. Судя по ее словам, наркотическое опьянение – это когда человек вообще "не в этом мире". Также и пьяный тогда лишь тот, кого внесли в кабинет для осмотра", – написал он на своей странице в Facebook.

При этом юрист обратил внимание на то, что нарколог сделала неправильные выводы.

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Нарколог Елена Федирко в суде

Нарколог Елена Федирко в суде

Facebook Дмитрия Марзони

"Оказывается да, признаки наркотического опьянения она написала в акте, да, факт наличия опиатов установлен, но реально его не было. Зайцева была адекватна, просто был шок или травма. Или еще что-то. Вот же феноменальна человеческая память! Опиаты есть, а состояния нет. Это как нашли алкоголь, а человек трезвый был. Метаморфозы..." – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

  • Суд арестовал обоих участников ДТП – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

  • 19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля – врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

  • Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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