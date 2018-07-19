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"Не убивайте, я россиянин": ВСУ уничтожили группировку террористов на Донбассе

8.5тЧитать новость на украинском

На Донбассе состоялся бой, в результате которого украинские воины ликвидировали троих террористов и взяли в плен россиянина.

Как стало известно, он был ранен и просил не убивать его. Об этом сообщила военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

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"Почти всю ночь не спала, потому что узнала, что наши ребята пошли на задание и попали в засаду. Был бой и никаких подробностей. Вы представляете мое состояние?" - написала она.

После Руденко уточнила, что на самом деле все было иначе.

"Ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на орковскую ДРГ. Сразу вступили в бой, не раздумывая, благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу. Так вот, что имеем в остатке. У нас 2 300-х, от госпитализации отказались и готовы дальше курить эту сволочь. У орков из 4-х тушек трое 200-х и один 300-й", - сообщила она.

"А теперь вишенка на торте. Тот 300 начал кричать: "Не убивайте пожалуйста, я россиянин". Ну ребята его и притащили, специалисты уже наверное забрали его, добавлять к обменному фонду". – добавила Руденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ разгромили "Л/ДНР" на Донбассе, "положив", троих террористов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Mazur Igor
Mazur Igor
Хороший руский - мертвый.
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
"Ня пабядимая и лягендарная,в боях познавшая радость патерь...".Кацапы,помните:при просьбе не убивать всегда нужно говорить "пожалуйста".Боец ВСУ может и помилует,а может и грохнет...Да,и хер с вами-бабы еще нарожают.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Сны и сновидения. У хохлушки просто воды отошли, а фантазия работает на износ.
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