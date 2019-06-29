"Не Труба, а пустой барабан": ГБР раскритиковали из-за убийства копами ребенка

Государственное Бюро Расследований не хочет исполнять своих прямых обязанностей, поскольку в деле об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, из четырех человек, которые стреляли, подозрения есть только у двух.

Об этом эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил адвокат Алексей Шевчук, отметив, что пришлось обратиться к президенту Украины Владимира Зеленского, чтобы хотя бы одно ходатайство защиты было удовлетворено (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы ).

"Сегодня тот Труба, возглавляющий ГБР не труба, а пустой барабан. Из четырех человек, которые стреляли, подозрения только у двух. Что будет в этой стране, если никто не хочет выполнять свои прямые полномочия", – возмутился Шевчук.

Алексей Шевчук в телеэфире Скриншот видео

По его словам, сегодня в Украине забыли такие термины как ювенальная превенция, ювенальная юстиция, ювенальная пробация, а также уничтожили институт участковых инспекторов и правоохранителей, которые должны защищать детей.

"Как только сегодня хотя бы один начальник райотдела уйдет в отставку и понесет персональную ответственность за то, что происходит у него в районе и как только сегодня один из тех сожителей или родителей понесет хоть какую-то ответственность за то, что он убил своего ребенка, у нас не будет проблем. При этом если это будет публично освещено и доведено до сведения всем участковым инспекторам", – подчеркнул адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницький 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда гулял около своего дома.

3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

Как выяснилось, в мальчика попала шальная пуля. Рядом с его домом двое пьяных полицейских в свободное от работы время "развлекались" стрельбой по банкам.

Подозреваемых арестовали. Это старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Изначально их действия квалифицировали по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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