"Не спасли ангелочков!" На Прикарпатье в кровавое ДТП попала семья с детьми

Война на дорогах Украины продолжает уносить новые жизни. И самое ужасное, что среди погибших – немало детей. Жуткий случай произошел в Ивано-Франковской области, где в кровавую аварию попала семья с двумя малышами.

OBOZREVATEL узнал подробности ДТП.

Трагедия случилась вечером 10 июля на трассе Н-10 Стрый – Мамалыга возле села Княжелука в Долинском районе. Легковой автомобиль Ford Focus, в котором находились Владимир и Наталья Чоп с сыновьями, 3-летним Кириллом и 5-летним Артемом, столкнулся с KIA Sportage. Оба авто от удара превратились в груду металла, при этом Ford слетел с дороги в один из дворов.

В ДТП погибли братья Кирилл и Артем Соцсети

В результате Наталья с детьми получили ужасные травмы и были доставлены в реанимацию Долинской центральной районной больницы. Несмотря на все усилия медиков, спасти малышей не удалось.

Автомобили столкнулись лоб в лоб ГУНП в Ивано-Франковской области

После удара Ford заехал в один из дворов ГУНП в Ивано-Франковской области

В ГУНП в Ивано-Франковской области нашим журналистам сообщили, что полиция задержала водителя KIA. По предварительной информации именно он выехал на полосу встречного движения.

О том, находился ли водитель KIA в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно – проводятся экспертизы. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В полиции также уточнили, что в автомобиле Focus не было детских кресел. Также силовики отметили, что на дороге отсутствовала разметка из-за недавнего ремонта асфальтного покрытия.

ДТП произошло возле с. Княжелука Google. Maps

Как узнал OBOZREVATEL, Владимир и Наталья вместе с детьми проживали в соседнем селе Малая Турья. Владимир – житель этого села, а Наталья – родом из Херсонской области.

"Это хорошая работящая семья. Артемка и Кирюша – единственные дети Натальи и Владимира. Они их так любили. Но не удалось спасти жизни маленьких ангелочков..." – рассказали нашим журналистам жители села.

Владимир Чоп с женой и детьми Соцсети

Родители с малышами Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области легковой автомобиль, в котором находилась семья с детьми, влетел в отбойник. В результате погибла одна из 9-летних девочек-двойняшек.

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