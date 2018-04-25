"Не разочарую": Наев признался, что его подбодрила "ненависть к русскоязычным"

Командующий Объединенных сил (ОС) Сергей Наев заявил, что его подбодрила новость о том, что Следственный комитет РФ открыл дело против него якобы за ненависть к русскоязычному населению Донбасса.

"Меня это, скажем так, подбодрило. Значит, я на правильном пути", – заявил генерал-лейтенант в интервью "Фактам".

Также военный прокомментировал информацию о том, что главари террористов нервно отреагировали на его назначение командующим ОС.

"Эти деятели обо мне знают со времен обороны Донецкого аэропорта, которой я руководил с сентября по декабрь 2014 года. Им тогда не удалось сделать то, что хотели. Даже на день рождения их любимого Путина. Постараюсь и в дальнейшем "не разочаровывать" противника. Единственное, что могу пообещать противоположной стороне: я выполню задачи, которые передо мной поставило государство", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", также Наев пояснил, что ждет коллаборантов после деоккупации Донбасса.