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"Не разочарую": Наев признался, что его подбодрила "ненависть к русскоязычным"

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Командующий Объединенных сил (ОС) Сергей Наев заявил, что его подбодрила новость о том, что Следственный комитет РФ открыл дело против него якобы за ненависть к русскоязычному населению Донбасса.

"Меня это, скажем так, подбодрило. Значит, я на правильном пути", – заявил генерал-лейтенант в интервью "Фактам".

Также военный прокомментировал информацию о том, что главари террористов нервно отреагировали на его назначение командующим ОС.

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"Эти деятели обо мне знают со времен обороны Донецкого аэропорта, которой я руководил с сентября по декабрь 2014 года. Им тогда не удалось сделать то, что хотели. Даже на день рождения их любимого Путина. Постараюсь и в дальнейшем "не разочаровывать" противника. Единственное, что могу пообещать противоположной стороне: я выполню задачи, которые передо мной поставило государство", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", также Наев пояснил, что ждет коллаборантов после деоккупации Донбасса.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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