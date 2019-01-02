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''Не помню'': подозреваемый в жестоком убийстве семьи в Виннице оправдался

8.6тЧитать материал на украинском

Подозреваемый в зверском убийстве семьи в Виннице Анатолий Малец заявил в суде, что помнит лишь "частичные отрывки".

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина практически все заседание сидел с закрытыми глазами (чтобы посмотреть сюжет о суде над ним, проскрольте до конца страницы).

По данным следствия, Малец планировал убийство заранее, потому что изменял жене, на фоне чего в семье были постоянные скандалы.

"Через некоторое время решил совершить убийство с целью устранения препятствий проживания с другой женщиной", – заявил прокурор Валерий Шиманский.

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По словам соседей, семья была порядочной и небедной. Они жили в четырехкомнатной двухэтажной квартире. А сам Малец работал в сфере IT, его жена была домохозяйкой. Супруги развелись год назад, а мать подозреваемого проживала с невесткой и внуками и состояла с ними в хороших отношениях.

Мужчина признался, что убил членов семьи молотком. По словам полицейских, когда Малец их вызвал, он находился в здравом уме. Суд назначил психологическую экспертизу. За массовое убийство ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря в Виннице убили двух женщин и двух детей. Трое из них погибли сразу. Трехлетнюю девочку с тяжелыми травмами головы госпитализировали. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти ребенка.

Полиция задержала мужчину, который сообщил о погибших родственниках. Позже следователи выяснили, что подозреваемый имел другую семью на стороне. 2 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаВинница
Тег
убийство
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Файбер Моня
Файбер Моня
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение украинских граждан, как это ни ужасно, рискует приобрести характер необратимой пандемии.
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irynina iryna
irynina iryna
Файбер Моня, керченского стрелка вспомни
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Файбер Моня, это где угодно могло произойти
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