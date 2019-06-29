"Не подпускают на пушечный выстрел": росСМИ задумали новый фейк об Украине

Российские спецслужбы планируют запустить новую пропагандистскую информационную кампанию по дискредитации украинских военных на Донбассе.

Так, в ближайшие дни в "ДНР" должны прибыть представители одного из российских федеральных каналов, чтобы снять сюжет о "преступлениях ВС Украины против мирного населения "республики", сообщил на странице в Facebook координатор "Информационного Сопротивления" Юрий Карин.

Как рассказал он, основными действующими лицами сюжета станут семь украинских военнослужащих, которые попали в плен террористов у населенного пункта Новотроицкое 22 мая.

Украинцы передвигались в штаб подразделения на грузовом автомобиле, и водитель отклонился от маршрута, попав на временно оккупированную территорию.

Иллюстрация. КПВВ на Донбассе informator.news

По информации Карина, на данный момент военных удерживают в Макеевском СИЗО, где с ними "работают" представители российских спецслужб, применяя психологическое давление.

"Пленным розданы для заучивания специально подготовленные тексты, которые они должны будут озвучить на камеры российского пропагандистского канала. Интересная деталь – местных коллаборационистов, которые перешли на службу оккупантам в "органы безопасности "Л/ДНР", к пленным не подпускают на пушечный выстрел", – написал он.

Указывается, что, по версии пропагандистов, "украинская ДРГ" в составе 8 человек, якобы по приказу командования ООС, направлялась на временно оккупированную территорию для проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры (водоснабжение, электрических сетей и т.д.).

В момент перехода линии разграничения украинские воины, "благодаря бдительности разведки и контрразведки террористов", были захвачены в плен.

Военнослужащие под угрозой жизни должны будут рассказать и подтвердить эту фейковую версию событий, также будут сфабрикованы документальные доказательства.

Карин напомнил, что водитель грузовика недавно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию.

Так, в Украине 28 июня состоялось возвращение пленных. После переговоров кума Владимира Путина Виктора Медведчука с главарями "Л/ДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были освобождены четверо украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 30 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных районах Луганской области на Донбассе.

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