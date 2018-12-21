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''Не можете убить, сравняйте с землей!'' Герой Украины вспомнил истерику Гиви из-за мощи ВСУ

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Украинский герой Василий Тарасюк с позывным "Тайфун" вспомнил истерику террориста Михаила Толстых "Гиви" во время боев с Вооруженными силами Украины.

"В радиоперехват я слышал, как "Гиви" истерит: "Как не можете их выбить, сравните с землей". Он кричал, точных команд не давал, только "сравнять, закопать". А потом дал координаты, куда влупит "Град" – и оказалось, что они ударили по своей же позиции. Мы порадовались такой точности", – цитируют слова Тарасюка волонтеры фонда "Повернись живим".

Михаил Толстых

Михаил Толстых "Гиви"

http://sled.net.ua

Уточняется, что украинский военный является боевым офицером, Героем Украины. Он получил "Золотую Звезду" в 23 года. За время войны Тарасюк пережил много боев и обстрелов, а однажды остановил вражеский танк.

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"В тот день я, как обычно, обходил позиции. У меня их было пять. Начался минометный обстрел. Я его пересидел, потом подошел к крайней позиции, где у меня был подготовлен станковый противотанковый гранатомет. Слышу – что-то гудит. В бинокль вижу, что прямо на нас выезжает танк Т-72, ​​на ходу закрывая люк. До него было 400 метров. Пушку привели на позицию "Орел" ... СПГ был направлен именно на ту точку, откуда выезжал танк", – рассказал Тарасюк.

Офицер вспомнил, что после первого танкового выстрела "влупил" по броне, чтобы перевести огонь от "Орла". Тогда его граната легла перед танком. После перенаводки он попал по броне.

"Танк задымился! Я хотел закрепить результат. Навелся, сделал выстрел - не сработала граната. Злость была сумасшедшая. Я вытащил гранату, вставил ее снова. Только делать спуск, как танковый снаряд прилетел прямо на мою позицию. Очнулся уже в посадке. Меня отбросило на 10-15 метров. Земля была во рту, за пазухой, в штанах", – отметил "Тайфун".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаила Толстых ликвидировали в его кабинете утром 8 февраля 2017 года. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Михаил Толстых (Гиви)
Место
Украина
Тег
Повернись живим
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Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Котловане стали забывать, смотрю, как Гиви их кормил шевронами. Как героически ссались и срались в шаровары "щоб окупанты думали, бо ми боимси"
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
нету сцыкливее в мире армии чем росийская ! Россия Банкрот! Война до полной победы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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минин евген
минин евген
Кожедуб Руслан, кацапы только пиздеть и готовиться может, готовиться до бесконечности. а нападать - ссут!
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