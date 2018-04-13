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Не хватает опыта: дипломат указал на новую проблему Украины на Донбассе

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В Украины недостаточно опыта для того, чтобы гарантировать соблюдение прав человека на оккупированном Донбассе.

Об этом идет речь в блоге на "Обозревателе" дипломата Олега Белоколоса, который отметил, что в Украине "не происходит классический военный конфликт, когда действует международное гуманитарное право".

"У нас происходит квазивойна. Поэтому существует правовая неопределенность во многих вопросах, и это создает различные проблемы", - написал дипломат.

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"Мы имеем такой конфликт, когда внешнюю агрессию пытаются представить, как внутренний, чисто украинский конфликт. В таких условиях вряд ли будут соблюдать права человека во всем объеме", - отметил Белокос.

Как писал "Обозреватель", ранее Донбассу напророчили серьезные проблемы после освобождения.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Олег Белоколос
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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