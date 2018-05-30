Не дождетесь: журналисты ATR бурно отпраздновали "воскрешение" Бабченко

Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Редакция телеканала ATR, чьим сотрудником был российский журналист Аркадий Бабченко, эмоционально встретила сообщение о том, что Бабченко жив.

"Не дождетесь". Аркадий Бабченко жив, цел и здоров! Реакция журналистов ATR", - сказано в комментарии к видео, обнародованном на странице телеканала в Facebook.

Так, когда Аркадий Бабченко появился на совместной пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко журналисты ATR, которые смотрели трансляцию, начали прыгать от радости, громко кричать и аплодировать. Некоторые девушки заплакали.

Примечательно, что в комнате, где транслировалась пресс-конференция и находились журналисты, висел портрет Аркадия Бабченко с траурной лентой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией. За денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО .