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Не дождетесь: журналисты ATR бурно отпраздновали "воскрешение" Бабченко

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Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Редакция телеканала ATR, чьим сотрудником был российский журналист Аркадий Бабченко, эмоционально встретила сообщение о том, что Бабченко жив.

"Не дождетесь". Аркадий Бабченко жив, цел и здоров! Реакция журналистов ATR", - сказано в комментарии к видео, обнародованном на странице телеканала в Facebook.

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Так, когда Аркадий Бабченко появился на совместной пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко журналисты ATR, которые смотрели трансляцию, начали прыгать от радости, громко кричать и аплодировать. Некоторые девушки заплакали.

Примечательно, что в комнате, где транслировалась пресс-конференция и находились журналисты, висел портрет Аркадия Бабченко с траурной лентой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией. За денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО .

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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