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Не дали прорваться: ВСУ успешно отбили дерзкие атаки ''Л/ДНР''

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В четверг, 31 января, российские оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух обстрелах противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Вследствие преступных обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: дважды из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов – в районе поселка Пески.

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Не дали прорваться: ВСУ успешно отбили дерзкие атаки ''Л/ДНР''

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из минометов калибра 82 мм и гранатометов – в районе населенного пункта Кряковка; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе хутора Свободный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

Не дали прорваться: ВСУ успешно отбили дерзкие атаки ''Л/ДНР''

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, используя дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января на Донбассе умелыми действиями украинских военных минометная батарея противника была подавлена, а МТЛБ-У и зенитная установка уничтожены.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Приходько Егор
Приходько Егор
убей хохла - спаси Донбасс!
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