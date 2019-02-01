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''Называла его Заей'': выяснились шокирующие подробности об убитой в Днепре ''девушке из чемодана''

1.2тЧитать материал на украинском

У убитой в Днепре 19-летней Дарьи Белоус, тело которой нашли в чемодане, были серьезные отношения с израильским бизнесменом.

Он обеспечивал погибшую девушку финансово и отправлял ей крупные суммы денег, рассказала подруга погибшей в эфире программы "Говорить Україна".

"Он ради нее сюда приезжал, лет на десять ее старше. Она его называла Зая. У него там вообще, как оказалось, семья была", – рассказала анонимно приятельница убитой.

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Как выяснилось, Заей, с которым у Дарьи были отношения, оказался мужчина под ником zahe9828. Он охотно знакомится в интернете с другими девушками и сразу предлагает им интимные отношения.

Парень убитой Дарьи Белоус

Парень убитой Дарьи Белоус

Instagram

"Через два дня он уже написал, что любит меня. Потом через несколько дней мы связались с ним по видеосвязи и он предлагал мне провести время в отеле", – рассказала журналистка, которая умышленно познакомилась с парнем убитой.

Девушка также выяснила, что Новый год иностранец встречал в Киеве, а после этого посетил Днепр и Харьков. Однако спустя некоторое время в разговоре с журналисткой мужчина скорректировал показания, заверив, что прилетел в Израиль сразу после Нового года.

Дарья Белоус

Дарья Белоус

Скриншот

"Видно было, что он нервничал и даже спросил, не из полиции ли я", – рассказала журналистка.

Парень убитой Дарьи Белоус

Парень убитой Дарьи Белоус

Instagram

Она также сообщила, что вечером 11 января, спустя почти неделю после убийства, аккаунт Дарьи числился среди его подписчиков, но на следующий день он его удалил.

Как писал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаДнепр
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