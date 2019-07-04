"Наживались на войне": в Германии начался суд над "разочарованным" террористом "ДНР"

Гражданин ФРГ в среду, 3 июля, предстал перед судом в немецком Дортмунде по обвинению в сотрудничестве с пророссийскими террористами в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

Обвиняемый из города Лёне в восточной части Вестфалии признал, что в период с 2014 по 2016 год он являлся членом одного из вооруженных спецподразделений "ДНР". В то же время он утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях в Донбассе, пишет "DW".

Отмечается, что подсудимый - уроженец СССР, его отец - украинец. Он был задержан по возвращении в ФРГ в аэропорту Ганновера. Ему вменяется в вину подготовка масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также нарушение закона о контроле над боевыми вооружениями.

bild.de Подсудимый террорист

На суде в Дортмунде 43-летний обвиняемый показал, что счел своим гражданским долгом защищать непризнанную "Донецкую народную республику" от украинской армии. По его словам, его обучили, как обращаться с оружием, но поначалу он, будучи профессиональным сварщиком, занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, впоследствии же вступил в подразделение охраны, но "никогда не был на фронте".

Обвиняемый утверждает, что под конец его охватило полное разочарование. "Я оказывал поддержку людям, которые наживались на войне", - пояснил он. По мнению наблюдателей, обвиняемый может рассчитывать на условное наказание.

На этот процесс уже отреагировал офицер ВСУ.

"Когда запахло жареным, сразу весь пыл и "патриотизм" пропал. Я простой сварщик, в боевых действиях не участвовал. Вот и весь хероизм "великих русских воинов", - написал в Facebook Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как сообщал OBOZREVATEL, племянник топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева Сергей, который воевал в рядах боевиков "ДНР", стал фигурантом уголовного дела в Германии из-за интервью своего дяди. В Высшем земельном суде Мюнхена 27 февраля начался судебный процесс по обвинению Сергея Киселева в подготовке войны с Украиной.

28 февраля он был приговорен к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины.

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