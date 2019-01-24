''Нажились на горе и войне'': журналисты поймали на воровсте хвастунов из Донецкой ОГА

Главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця заподозрили в афере, в результате которой он якобы смог получить полмиллиона гривен.

Своими предположениями поделился в Facebook украинский журналист Денис Казанский. Опубликовал он также подтверждающие данные.

"Куць написал о том, как власть за бюджетные деньги купила большой дом для многодетной семьи переселенцев из ОРДЛО. Вроде бы дело хорошее. Но наши чиновники не были бы самими собой, если бы не украли даже в такой ситуации," – рассказал Казанский.

Александр Куць Facebook

Facebook Александр Куць

Facebook Александр Куць

По словам журналиста, Куць назвал цену в 2 млн, однако судя по объявлению, размещенному в интернете, дом продавали за 1,5 млн. Совпали характеристики и внутренний интерьер, фото которого опубликовал сам чиновник в соцсети.

Facebook Александр Куць

dom.ria.com

"Мало того, что даже в такой ситуации нашлись уродцы, пожелавшие нажиться на горе и войне. К этому у нас уже все привыкли. Больше всего тут поражает мелочный, копеечный мудизм. Ворюги могли бы провернуть все по-тихому, но нет. Захотели же ещё выжать из этой истории максимум, и похвастаться своей "добротой". Пол ляма – это конечно хорошо, но надо ж ещё и постик в Facebook. В итоге на этом и спалились", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Главой ВГА Куць стал в июне 2018 года.

В ноябре 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко называл фамилию Куця в числе офицеров, которые причастны к ликвидации одиозного террориста Арсения Павлова ("Моторолы").

Куця также уличили в том, что он нарушил закон, не подав электронную декларацию.

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