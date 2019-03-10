Нацкорпус и протесты: как Украину расшатывают перед выборами

В Киеве в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины. По данным МВД Украины, в результате столкновения пострадали два полицейских и нацгвардеец.

После непродолжительных переговоров протестующие начали покидать территорию у АП. Они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате стычек пострадали 22 силовика. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

OBOZREVATEL собрал все подробности скандальных митингов.

pravda.com.ua

Настоящее побоище

Протесты Нацкорпуса переросли в настоящее побоище, что сделало их итог еще более красноречивым и чудовищным. То, как вели себя так называемые активисты, показало настоящий подтекст этих "акций".

Так, возле АП молодчики "клеили наклейки на шлемы полицейских, применяли пиротехнику и пытались прорвать кордон правоохранителей".

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В Черкассах они зашли еще дальше – "провоцировали на драку рядовых граждан, применяли к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, поджигали фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства".

Очевидец опубликовал видео на котором видно, как в Черкассах молодчики с символикой Нацкорпуса начали прямо в толпе разбрасывать файеры и взрывпакеты. На тот момент там находились дети и старики.

Хотели "хардкора" и хаоса

Реакция министра внутренних дел Арсена Авакова не заставила себя ждать. Он заявил, что протестующие "хотели хордкора".

"Любому гневу есть разумные пределы! То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах сделали представители "Национального корпуса" – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедливый, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно – не может. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", – заявил он.

При этом Аваков заверил, что за таким поведением последует жесткое наказание.

"Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание", – сказано в заявлении.

В то же время в партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявили, что олигархи-беглецы хотят окунуть Украину в хаос и свергнуть власть.

"За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", – подчеркнули в пресс-службе партии.

Сутичка між Нацкорпусом та поліцією під Адміністрацією президента pic.twitter.com/XNv0Dh8UGK — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 9 марта 2019 г.

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