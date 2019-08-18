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"Натаха – гроза ополченцев!" В "ЛНР" завелась "диверсантка", доводящая террористов до суицида

4.4т Читать материал на украинском

В рядах так называемой народной милиции "ЛНР" разгорелись настоящие страсти из-за "ополченочек", которые предоставляют интимные услуги своим коллегам, доводя их до суицидальных наклонностей.

На это в соцсетях обратил внимание офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан, опубликовав соответствующие переписки из пабликов.

"В сообществах 4 омсбр 2 АК оккупантов идет активное обсуждение услуг, оказываемых "бойчини", проходящие службу у оккупантов. 3 мсб 4 омсбр 2 АК снимает очередную ленту "Санта Барбара" под вторым названием "Натаха гроза опо4ленцив". Закрученный сюжет, любовные треугольники, четырехугольники и даже пятиугольники. Но у меня устойчивое мнение, что все-таки агент Натаха внештатный сотрудник украинских спецслужб. Потому суицид от ее чар довольно частое явление в Луганде", – написал офицер.

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"Натаха – гроза ополченцев!" В "ЛНР" завелась "диверсантка", доводящая террористов до суицида

В частности, террористы в соцсетях рассказали "душещипательную" историю о том, как их сослуживец чуть не совершил самоубийство из-за того, что застал ту самую Наташу с другим. "Но вот в сравнении с нашей бригадой, то у нас просто б**тво. Тот спит с той. В общем дружественная шведская семья", – пожаловались в сети.

"Натаха – гроза ополченцев!" В "ЛНР" завелась "диверсантка", доводящая террористов до суицида
"Натаха – гроза ополченцев!" В "ЛНР" завелась "диверсантка", доводящая террористов до суицида
"Натаха – гроза ополченцев!" В "ЛНР" завелась "диверсантка", доводящая террористов до суицида

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицев ВСУ показал террориста "ДНР", которого ликвидировали на Донбассе.

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А че, ватоправославно и скрепно. Зато будут дети полка, если что. Просто ватникам сразу надо делать общность девок для всего подразделения и все проблемы уйдут. Любая телка - жена полка. И все
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Golan Sim
Golan Sim
Наш "свиноарыець" штырлиц в глубоком отчаянии! Ему не дала Натаха.. ))
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