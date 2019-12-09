"Нельзя верить!" Бойцы ООС поделились ожиданиями от "нормандской встречи"

Многие бойцы АТО/ООС на Донбассе "не ждут ничего хорошего" от встречи главы России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которая должна состояться 9 декабря в Париже.

О настроениях на фронте в преддверии саммита в "нормандском формате" рассказал участник Операции объединенных сил Сергей Дорошенко в эфире ObozTV.

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"У ребят, которые принимают участие в этой войне с самого начала, настроения не радужные. Мы ничего хорошо от этой встречи не ждем", – подчеркнул Дорошенко.

"Те, кто уже начали приходить с 2016-2017 гг., кто многого не видел – им в принципе все равно. Они многого не понимают, что сейчас происходит в стране", – добавил он.

Дорошенко не исключил, что Россия может использовать эскалацию конфликта как метод давления на Украину. "Все будет зависеть от сегодняшних переговоров", – отметил он.

На просьбу высказать свое личное мнение о том, стоит ли Владимиру Зеленскому разговаривать с Путиным, военный резко ответил:

"Да разговаривать-то нужно. А толку от его (Путина. – Ред.) обещаний или уверений? Вот у нас и Будапештский меморандум, и еще договора… Им (России. – Ред.) нельзя верить. Их слова ничего не стоят. Ну хорошо, договорятся они о каком-то отведении. А россияне подойдут вперед, как уже было в Станице Луганской, где они заняли наш берег моста. И где реакция? Кто будет влиять на эту Россию? Меркель со своей озабоченностью?"

"Какую они (Россия. – Ред.) ответственность понесут за невыполнение своих договоренностей, которые сегодня достигнут во Франции? Никакой", – предупредил боец ООС.

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OBOZREVATEL напоминает, что знаковая встреча в "нормандском формате" начнется в Париже в 15:55 (по киевскому времени) в понедельник, 9 декабря. В рамках саммита состоится и первый разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным "с глазу на глаз".

Накануне встречи, 8 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе".

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