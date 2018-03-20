Настоящий маньяк: в Меджлисе пояснили, зачем Путину Крым

Аннексированный Россией Крым не имеет абсолютно никаких преференций от Владимира Путина по сравнению с другими регионами.

Об этом в эфире ObozTV заявил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"У Путина нет особых регионов в плане симпатий. Крым просто геостратегическая точка на карте земного шара. "Отсель грозить мы будем шведу", еще кому-то, всему миру - это маниакальная болезнь кому-то постоянно угрожать. В рамках этой программы только нужен Крым", - считает он.

По его словам, полуостров рассматривается главой Кремля только как удобный плацдарм для таких угроз Западу.

"Путину не нужны ни крымчане, ни крымские татары, ни крымские украинцы, ни крымские россияне. Никто ему не интересен. Ему нужна точка на карте", - констатировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский адвокат Марк Фейгин рассказал, как Украина может наказать Россию за проведение президентских выборов в Крыму.