Нашли палец: появились жуткие подробности поисков 11-летней девочки на Одесщине

Волонтеры, которые помогают в поисках пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, нашли в Ивановском районе Одесской области на обочине дороги часть пальца взрослого человека.

Палец был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами, пишет "Думская".

Страшную находку передали в полицию. Пока неизвестно, связано ли это как-то с исчезновением ребенка.

Думская

Также сообщается, что 17 июня вечером гвардцейцы наткнулись на незарегистрированную свежую могилу без надгробия. Копнув, они увидели человеческие останки, которые были завернуты в целлофан.

Прибывшие на место судебные медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Чуть позже его опознали — им оказался местный бездомный. Причины смерти человека выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и до сих пор ее место нахождения остается неизвестным.

Девочку круглосуточно ищут полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

В сети также опубликовали фото автомобиля, на котором, возможно, похитили Дашу.

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