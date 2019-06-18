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Нашли палец: появились жуткие подробности поисков 11-летней девочки на Одесщине

3.3тЧитать материал на украинском

Волонтеры, которые помогают в поисках пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, нашли в Ивановском районе Одесской области на обочине дороги часть пальца взрослого человека.

Палец был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами, пишет "Думская".

Страшную находку передали в полицию. Пока неизвестно, связано ли это как-то с исчезновением ребенка.

Нашли палец: появились жуткие подробности поисков 11-летней девочки на Одесщине

Думская

Также сообщается, что 17 июня вечером гвардцейцы наткнулись на незарегистрированную свежую могилу без надгробия. Копнув, они увидели человеческие останки, которые были завернуты в целлофан.

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Прибывшие на место судебные медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Чуть позже его опознали — им оказался местный бездомный. Причины смерти человека выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
похищение
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Такое огромное количество целлофана можно найти только на нескольких предприятиях. В отличие от полиэтилена целлофан сейчас используется нечасто, например, для упаковки сигарет.
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