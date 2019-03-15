Нашлась новая скандальная переписка в деле о коррупции в оборонке Украины: кто в главных ролях

В сети опубликовали материалы, которые могут быть той самой скандальной перепиской владельцев фирмы "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы и Виталия Жукова, фрагменты которой использовали "Наші гроші", переданной в НАБУ 1 марта 2017 года.

Эти документы опубликовали журналисты "Цензор.НЕТ"."Мы не знаем, подлинные эти материалы или нет, однако у нас есть основания предположить, что это так, поскольку в этих текстах есть фрагменты, которые публиковал Бигус и достоверность которых подтвердил Генеральный прокурор Юрий Луценко", – говорится в материале.

Журналисты обращают внимание на то, что переписка Рогозы и Жукова обязывала НАБУ провести расследования незаконной деятельности в отношении ряда лиц, и уведомить процессуального руководителя САП о новых уликах.

Сайт "Укроборонпрома"

Итак, в переписке, согласно записи военной прокуратуры, отмечены:

"Дима М": Дмитрий Москаленко – сотрудник СБУ Киева (сейчас обвиняемый по делу о мошенничестве совместно с Рогозой и еще одним сотрудником СБУ Валерием Тираном).

"Женя": Евгений Шевченко – известный активист, доброволец, бизнесмен, известный как "лицо, сотрудничавшее с НАБУ по целому ряду скандальных уголовных дел".

Шкавро Вадим – на тот момент директор Киевского бронетанкового завода "Андрей НАБУ": под таким наименованием в переписке фигурирует Андрей Калужинский, руководитель детективов НАБУ.

"Дима НАБУ" – Дмитрий Литвиненко – детектив НАБУ, ведущий расследования в сфере оборонной промышленности.

Димка Чувашкин – не установленное лицо, связанное с Рогозой. Виталий Жуков – бывший сотрудник "Укроборонпрома", партнер Рогозы.

Причем, в переписке Рогозы становится ясно, что он взаимодействовал с НАБУ не только по "оборонке", но и по громким уголовным делам по "Укрзализныце", где у Рогозы также были свои личные коммерческие интересы, для решения которых он пытался использовать свои контакты с детективами.

"Наші гроші" осветили в расследовании оружейный скандал, но не меньший интерес представляют собой материалы о попытках Рогозы и Москаленко повлиять на детективов НАБУ по ряду расследований на предприятиях министерства инфраструктуры и "Укрзалізниці".

Также журналисты обратили внимание и на такие интересные имена как:

"Игорь" – согласно расследованию Бигуса, – Игорь Гладковский, сын экс-секретаря СНБО Олега Гладковского, на момент событий ему всего 22 года.

"ОВ" – согласно расследованию Бигуса - Олег Владимирович Гладковский, экс-секретарь СНБО, ближайший сотрудник и бизнес-партнер президента.

"Конон" – народный депутат, бизнес-партнер и личный друг президента Петра Порошенко.

"Ярик" – предположительно народный депутат Ярослав Дубневич, владелец компании "КРТ", подозреваемый по уголовному делу, открытому НАБУ.

"Эдик" – предположительно, помощник Дубневича Эдуард Пушкаренко, владелец компании "Арго".

"Денис" – детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов – ведущий дело о коррупции при госзакупках на железной дороге компаниями Дубневича и Пушкаренко.

"Гиви", "Гизо" – Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ. "Козынак" - Виктор Козонак, бывший директор Харьковского бронетанкового завода.

"РА" – Роман Романов, бывший директор концерна "Укроборонпром". Владимир Волохач - директор "Оптимумспецдеталь", поставленный Рогозой.

Максим УСЭ – вероятно, Максим Затышный, начальник одного из региональных управлений УкрСпецЭкспорта.

Михаил Мосин – на то время директор Житомирского бронетанкового завода Олег Лозовой – начальник службы безопасности Житомирского бронетанкового завода, который написал доклад о визите на завод Андрея Рогозы в сопровождении "Жени" – Евгения Шевченко.

Александр Глушко – заместитель директора бронетанкового дивизиона концерна "Укроборонпром".

Босс НАБУ – Артем Сытник.

Полная версия найденной новой переписки доступна здесь.

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