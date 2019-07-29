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"Наш основной враг — Россия!" В Украине раскрыли важность отказа от переговоров с "Л/ДНР"

2.2т Читать материал на украинском

Украине не стоит вести прямых диалогов с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" ("ЛНР", "ДНР").

Такое мнение высказал советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс в интервью "Апострофу".

"Вести переговоры напрямую с "ДНР" и "ЛНР", значит — давать им легитимность. А это значит — смириться и согласиться с тем, что это гражданская война, что есть какие-то внутренние силы, которые воюют с украинской властью и с украинской армией. Это абсурд. Наш основной враг — это Россия. Не было бы России, не было бы и этой войны", — отметил он.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Буквы"

"Только в руках у России есть рычаги влияния на ситуацию, если они еще есть. У конфликтов есть особенность: они начинают развиваться по своим законам, и я не уверен уже, что Путин может остановить этот конфликт. Даже если он выведет регулярные российские войска, останутся российские добровольцы, наемники", — добавил Зисельс.

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По его словам, найдутся силы, которые захотят финансировать этот конфликт, российские олигархи с молчаливого согласия президента РФ Владимира Путина будут вливать туда деньги, оружие, при этом Россия будет говорить: мы вывели свои войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и однокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец предположил, что российский президент, несмотря на постоянные угрозы, не способен вести большую войну в Украине.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
Наш старый поц зисельс, который давно уже никого не представляет, решил по новой повторить методички "минстеци" ))
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Махно Володимир
Махно Володимир
в данном случае не могу не согласится с евреями! уж кто кто, а они то борются за свой мир и независимость уже многие годы! лучше бороться как они долго и терпеливо и эффективно, нежели пойти на попятную лднр и кремлю! Когда это украинцы так унижались и не уважали себя, свой народ и свою честь??? НИКОГДА! Поэтому будем и дальше с поддержкой мировой общественности уничтожать россию и лднр! Будем обваливать рубль..экономику россии...а там глядишь и лднр сама рухнет...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну ёп ты, если вы с Россией воюеете, то фули вы войну официально не объявляете? И дипломатические отношения полдерживаете, и газ клянчите?
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