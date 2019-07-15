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"Нас окутало пылью, а земля дрожала!" Очевидец рассказал жуткие подробности схода оползня на пляже в Одессе

1.3т Читать материал на украинском

Смещение грунта со склона на побережье в Одессе произошло на высоте 15 метров, его часть рухнула на пляж.

Подробности опасного явления рассказал очевидец, передает местный сайт "04868", отметив, что "все произошло мгновенно".

"Этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих. Невероятно повезло, что сегодня прохладно, и здесь нет толпы. Обычно есть. В зоне обрушения находились три группы людей, а я проходил мимо. Это произошло в 16:49. Нас окутало пылью, а земля дрожала, как при землетрясении (дрожь почувствовали и жители рядом расположенных домов)", - отметил он.

Сход оползня в Одессе

Сход оползня в Одессе

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"Потом оказалось, что супружеская пара успела как-то отскочить (женщине только посекло ноги падающими камнями); пожилая дама, которая отдыхала с детьми с другой стороны, тоже осталась невредимой; и наконец два человека, сидевшие прямо под склоном, буквально за минуту пошли купаться, все их вещи оказались под завалами. Поэтому я думаю, что там никого нет. Но разбор завалов продолжается", - добавил очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее смерч устроил панику на пляже Одессы, опасное явление попало на видео.

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Место
Украина Одесса
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