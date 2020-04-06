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6 апреля • обновлено в 20:37
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Нарушителей карантина задержали на границе Украины: стали известны подробности

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Пограничники задержали трех человек, которые нарушили условия самоизоляции из-за возможного инфицирования коронавирусом COVID-19 и собирались 5 апреля выехать за пределы Украины.

Как рассказал OBOZREVATEL помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, въезжающие в нашу страну должны были подписать согласие на добровольную самоизоляцию (сейчас все в обязательном порядке отправляются на обсервацию - прим.).

Они указывали контактные данные и место, где будут находиться. Эти данные пограничники передавали сотрудникам санитарно-карантинных подразделений или главным государственным санврачам областей.

"Они в дальнейшем могли проконтролировать, соблюдают ли люди самоизоляцию, а в случае необходимости – привлечь для помощи представителей полиции", – рассказал Демченко.

Контроль на границе Украины

Контроль на границе Украины

ГПСУ

За последние сутки таких согласий на самоизоляцию от въезжающих в Украину было получено 9 400. А всего с начала таких мер, с 22 марта, более 146 тысяч. Однако, по словам спикера ГПСУ, не все придерживаются взятых на себя обязательств.

"Сотрудники Госпогранслужбы могут проконтролировать таких лиц уже непосредственно при попытке пересечения границы – то есть, мы их контролируем "на выезд". Информация вносится в нашу базу данных. И если мы видим, что человек подписал согласие на самоизоляцию, а потом, не дождавшись окончания 14-дневного срока, собирается выехать из Украины, то мы, конечно, его не выпускаем, а передаем сотрудникам Национальной полиции. Которые, в свою очередь, уже решают вопрос о привлечении нарушителя к ответственности", – рассказал Демченко.

Всего с 22 марта пограничники не выпустили из Украины 20 нарушителей режима самоизоляции.

"В большинстве случаев они собирались выехать в Россию и Беларусь, единичные случаи были и на западной границе", – добавил Андрей Демченко.

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Автор
Анна Молчанова Анна Молчанова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Андрей Демченко
Место
Украина
Теги
карантин штрафы граница
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