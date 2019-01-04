''Народный трибунал'' и убийства чиновников: СБУ раскрыла детали сенсационного дела

Служба безопасности Украины взялась за так называемый "Первый национальный украинский конгресс", который объявил все органы власти Украины нелегитимными и поставил себе целью силой свергнуть государственный строй в стране.

Об этом говорится в материалах суда. Отмечается, что в мае 2018 года в столице Чехии Праге состоялось мероприятие под названием "Первый национальный украинский конгресс" (ПНУК). Его участники провозгласили себя единственным легитимным законодательным органом власти Украины, а Верховную Раду, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел объявили преступными организациями, передают "Украинские новости".

"Первый национальный украинский конгресс" КП в Украине

Также они объявили о создании "Украинской народной армии", задачей которой должно стать противостояние с Национальной гвардией и Национальной полицией, чтобы силой захватить власть в стране.

Кроме того, участники ПНУК создали "народный трибунал", свою "спецслужбу" и "разведку", которые должны были "выносить приговоры", преследовать и нападать на государственных и политических деятелей.

На съезде в Праге "конгрессмены" избрали единым кандидатом в президенты Украины Ивана Бубенчика, который подозревается в убийстве двух "беркутовцев" в 2014 году. Однако уже в ноябре ПНУК объявил ему недоверие.

В сентябре 2018 года СБУ установила, что подразделения так называемой "Украинской народной армии" действовали на территории Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областей и города Кременчуг (Полтавская область).

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Лидером ПНУК является Рустам Ташбаев. Этот человек около 20 лет назад эмигрировал в США, получил там американское гражданство, но в 2014 году вернулся в Украину.

Ташбаев прежде всего известен, как организатор политической акции "Майдан 3.0". В июне 2015 года его сторонники установили на Майдане палатки, однако они простояли недолго. Самого Ташбаева правоохранители задержали и депортировали из Украины. Тогдашний глава СБУ Украины Валентин Наливайченко заявлял, что провокационное мероприятие на Майдане финансировали террористические организации "ЛНР".

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