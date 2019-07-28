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Направили в суд: стало известно о прорыве в деле об убийстве АТОшника "Сармата"

1.6т Читать материал на украинском

Обвинительный акт по предполагаемым исполнителям и организаторам убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" направили в суд.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, пишет "Громадське".

Отмечается, что в понедельник, 29 августа, состоится первое заседание в Бердянском районном суде, на котором должны решить вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Новости
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Виталий Олешко "Сармат"

Виталий Олешко "Сармат"

Телеканал 24

Всего в убийстве подозревают семь человек. Из них трое – Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк – фигурируют в деле как вероятные организаторы, а Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако и Максим Владимиринков – исполнители преступления.

Подозреваемый Михаил Сегеда

Подозреваемый Михаил Сегеда

Громадське

Кроме того, вследствие объединения весной 2019 года дела об убийстве "Сармата" с делом о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018, к подозреваемым присоединились Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов и Сергей Смирнов. Следствие посчитало эти случаи связанными.

При этом, о заказчике преступления у правоохранителей данных по-прежнему нет.

Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата"

Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата"

Громадське

Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата"

Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата"

Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пауки!
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