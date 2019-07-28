Направили в суд: стало известно о прорыве в деле об убийстве АТОшника "Сармата"

Обвинительный акт по предполагаемым исполнителям и организаторам убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" направили в суд.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, пишет "Громадське".

Отмечается, что в понедельник, 29 августа, состоится первое заседание в Бердянском районном суде, на котором должны решить вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Виталий Олешко "Сармат" Телеканал 24

Всего в убийстве подозревают семь человек. Из них трое – Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк – фигурируют в деле как вероятные организаторы, а Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако и Максим Владимиринков – исполнители преступления.

Подозреваемый Михаил Сегеда Громадське

Кроме того, вследствие объединения весной 2019 года дела об убийстве "Сармата" с делом о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018, к подозреваемым присоединились Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов и Сергей Смирнов. Следствие посчитало эти случаи связанными.

При этом, о заказчике преступления у правоохранителей данных по-прежнему нет.

Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата" Громадське

Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата" Громадське

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