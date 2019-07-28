Направили в суд: стало известно о прорыве в деле об убийстве АТОшника "Сармата"

Обвинительный акт по предполагаемым исполнителям и организаторам убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" направили в суд.
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, пишет "Громадське".
Отмечается, что в понедельник, 29 августа, состоится первое заседание в Бердянском районном суде, на котором должны решить вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.
Виталий Олешко "Сармат"
Телеканал 24
Всего в убийстве подозревают семь человек. Из них трое – Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк – фигурируют в деле как вероятные организаторы, а Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако и Максим Владимиринков – исполнители преступления.
Подозреваемый Михаил Сегеда
Громадське
Кроме того, вследствие объединения весной 2019 года дела об убийстве "Сармата" с делом о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018, к подозреваемым присоединились Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов и Сергей Смирнов. Следствие посчитало эти случаи связанными.
При этом, о заказчике преступления у правоохранителей данных по-прежнему нет.
Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата"
Громадське
Подозреваемые по делу об убийстве "Сармата"
Громадське
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко.
Подозреваемых в убийстве Виталия Олешко задержали возле Мелитополя.
Друзья бойца АТО Виталия Олешко опознали в задержанном мужчине убийцу.
В сентябре 2018 года Артем Матюшин сознался в совершении преступления и назвал Михаила Сигиду организатором. Последнего задержали, но 7 июня 2019 года выпустили из-под стражи.
7 февраля 2019 года полиция задержала бывшего бойца спецроты "Торнадо", который подозревается в организации убийства, Виктора Власюка.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!