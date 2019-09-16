Напился и взорвал: в "ДНР" произошло кровавое ЧП

В оккупированном Енакиево (Донецкая область) 22-летний парень взорвал гранату - двое мужчин получили ранения.

Как передают подконтрольные оккупантам ресурсы, находясь в состоянии алкогольного опьянения парень ввязался в драку с мужчинами, в ходе которой бросил в них гранату.

Его оппоненты в итоге получили осколочные ранения и были срочно госпитализированы.

Задержанного будут "судить" по обвинениям в незаконном хранении боеприпасов и хулиганстве, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной Горловке (Донецкая область) прогремел мощный взрыв возле подъезда одного из жилых домов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!