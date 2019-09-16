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16 сентября • обновлено в 21:43
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Напился и взорвал: в "ДНР" произошло кровавое ЧП

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В оккупированном Енакиево (Донецкая область) 22-летний парень взорвал гранату - двое мужчин получили ранения.

Как передают подконтрольные оккупантам ресурсы, находясь в состоянии алкогольного опьянения парень ввязался в драку с мужчинами, в ходе которой бросил в них гранату.

Его оппоненты в итоге получили осколочные ранения и были срочно госпитализированы.

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Задержанного будут "судить" по обвинениям в незаконном хранении боеприпасов и хулиганстве, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной Горловке (Донецкая область) прогремел мощный взрыв возле подъезда одного из жилых домов.

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Место
Украина Донецк
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Герою Слава, но работу выполнять нужно качественнее.)
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Я бы ему благодарность объявил! За убой кацaпского скота!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Отсталые. В Украине это даже ЧП не называется - простые будни.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пушкин Серёга, та ты шо, быдлo. Тупая кацaпня читать не обучена! ПушкЕн - не читатель. И, судя по тебе, животное, не поэт! ПушкЕн - пейсатель! Да, тварь?
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1
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