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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Нам выбирать

1.4т

Статистика потерь боевых к не боевым к 2017-му году была - 1/6.

Сейчас она не особо изменилась, если следить за сводками.

Считаю, что правильным шагом было бы оглашение боевых потерь в ежедневных сводках, и небоевых - в еженедельных, или ежемесячно, отдельной строкой.

Самострелы, самоубийства, смерти от болезней, пьяные разборки, несчастные случаи, ДТП - все это регулярно случается как с обычными гражданами, так и с военными.

И не нужно бояться, что общество ужаснется небоевым потерям.

К сожалению, оно ужаснется в первый раз, во второй -удивится, а потом даже перестанет замечать.

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Нечего скрывать в современном мире эти потери.

При наличии смартфонов, интернета, смешно скрывать информацию, которая общедоступна.

Её нужно интерпретировать.

Выигрывает тот, кто навязывает нарратив.

На данный момент на нашей территории нарратив навязывает РФ. В связи с монополизацией СМИ.

Сокрытие небоевых потерь - не выход.

Выход - донесение правды и украинизация СМИ - даже путем ареста российских активов, закрытия любых пророссийских каналов, принудительной деолигархизации СМИ и т.д.

И государственное виденье войны. Позиция государства.

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Если госполитика- односторонние перемирие, то и ежедневные смерти становятся "инцидентами", а не трагедиями и военными потерями.

Десятки обстрелов в день - это не перемирие.

Убитые и раненные через день - это не перемирие.

Войну не скрыть, не замолчать.

Войну можно или проиграть, или выиграть.

Нам выбирать.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война Генеральный штаб ВСУ ООС погибли военные
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Волонтер гай жутко переживает-если Донбасский конфликт мирно закончится,на хрена кому понадобится его волонтерский бизнес,с которого он кормится. Это что-же получается, заслуженным хирой-волонтерам идти работать прикажете???
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Набор бредовых лозунгов напоминает ш@роварный передоз. 6 лет войны. По другому решить проблему не пробовали?
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Serov Oleg
Serov Oleg
отправьте в окоп этого мудака-пистобола...
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