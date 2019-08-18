Статистика потерь боевых к не боевым к 2017-му году была - 1/6.
Сейчас она не особо изменилась, если следить за сводками.
Считаю, что правильным шагом было бы оглашение боевых потерь в ежедневных сводках, и небоевых - в еженедельных, или ежемесячно, отдельной строкой.
Самострелы, самоубийства, смерти от болезней, пьяные разборки, несчастные случаи, ДТП - все это регулярно случается как с обычными гражданами, так и с военными.
И не нужно бояться, что общество ужаснется небоевым потерям.
К сожалению, оно ужаснется в первый раз, во второй -удивится, а потом даже перестанет замечать.
Нечего скрывать в современном мире эти потери.
При наличии смартфонов, интернета, смешно скрывать информацию, которая общедоступна.
Её нужно интерпретировать.
Выигрывает тот, кто навязывает нарратив.
На данный момент на нашей территории нарратив навязывает РФ. В связи с монополизацией СМИ.
Сокрытие небоевых потерь - не выход.
Выход - донесение правды и украинизация СМИ - даже путем ареста российских активов, закрытия любых пророссийских каналов, принудительной деолигархизации СМИ и т.д.
И государственное виденье войны. Позиция государства.
Если госполитика- односторонние перемирие, то и ежедневные смерти становятся "инцидентами", а не трагедиями и военными потерями.
Десятки обстрелов в день - это не перемирие.
Убитые и раненные через день - это не перемирие.
Войну не скрыть, не замолчать.
Войну можно или проиграть, или выиграть.
Нам выбирать.
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