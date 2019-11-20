"Нам не за что извиняться": переселенец с Донбасса жестко ответил Сивохо

Украинцы не должны просить прощения перед жителями Донбасса, ставшими на сторону оккупантов и предателей.

Об этом в эфире ObozTV заявил переселенец из Донецка, журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя слова советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения".

"После заявлений Сергея Сивохо мне очень трудно употреблять цензурные выражения. Он старый квнщик и может перевоплощаться в любой образ. Сейчас ему идеально подошел бы образ "бабка Яга в тылу врага", где враги – это мы, а он в роли засланца должен помочь нам вовремя и красиво оформит капитуляцию", – заявил журналист.

"То, что предлагает Сивохо – смена риторики, извиниться, простить, забыть… Он в самом деле думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали? Это не простится – ни через год, ни через два, ни через пять. Сам вопрос – готовы ли вы простить Донбасс – не очень корректен. С Донбасса масса проукраинских людей выехала. Они не ездят через КПВВ, как я не езжу, потому что я в Донецке в розыске как укроп-пропагандист, которого надо найти и обезвредить", – рассказал он.

Сазонов считает, что "для тех, кто встал на сторону сепаров, коллаборационистов, нужен отдельный закон – их не надо прощать, понимать, уговаривать".

"По словам Сивохо у меня сложилось впечатление, что мы все должны прийти и извиниться, что мы, такие нехорошие люди из Донецка, из Киева, из Львова, напали на Донецк. На самом деле, это же неправда – была Россия, были ее союзники. Они виноваты, и не факт, что мы готовы их прощать. Нам извиняться не за что", – подчеркнул переселенец.

"А Сивохо хочет сделать удобные КПВВ, чтобы был пенсионный туризм, чтобы люди получали двойные пенсии там и здесь. Чтобы мы извинялись, говорили, что все понимаем, что в чем-то неправы. Он предлагает фактически признать Украине свою вину и извиняться перед Донбассом. Это дикий бред", – отметил он.

По мнению журналиста, советнику секретаря СНБО и тем, кто его уполномочил на такие заявления, "в какой-то момент придется бежать из Украины".

Сазонов считает, что подобные заявления Сивохо являются "пробным шаром, который закидывает власть, чтобы посмотреть на предел терпения Украины".

Сергей Сивохо 360tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо ранее заявлял о необходимости вернуть жителям ОРДЛО украинские пенсии, выдать украинские документы детям, родившимся на неподконтрольной территории, упростить порядок пересечения КПВВ. Также он призвал избавиться от штампов "свои-чужие" и "сепары-укры".

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