Наложили арест! Украина нанесла "удар" по России в Черном море

В понедельник, 19 августа, Апелляционный суд Херсонской области арестовал танкер MRIYA, который подозревается в контрабанде нефтепродуктов.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры АРК и отменил определение Херсонского горсуда на отказ в аресте танкера, передает "ЦЖР".

Согласно решению суда, на судно наложили арест. Отметим, что после первого отказа в аресте танкер сразу вышел в нейтральные воды Черного моря.

Напомним, что 10 августа в порту Херсона украинские правоохранители обыскали танкер MRIYA, который незаконно посещал оккупированный Крым. Судно поставляло топливо для Черноморского флота РФ и подозревается в контрабанде нефтепродуктов.

13 августа Херсонский городской суд отказался арестовывать MRIYA. 14 августа прокуратура АРК обжаловала решение Херсонского горсуда, отказавшегося арестовать судно. 15 августа стало известно, что танкер MRIYA вышел из порта Херсона в нейтральные воды Черного моря, где сейчас и находится.

Танкер Примечания

Зал суда ЦЖР

Карта ЦЖР

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA.

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