"Найдем замену!" Застрелившийся летчик АТО жаловался, что его "кинули"

Застрелившийся в Николаеве летчик-герой АТО Владислав Волошин уволился из Вооруженных сил Украины, так как, по его мнению, не был по достоинству оценен командующими.

Об этом он писал на своей странице в Facebook и говорил в интервью ведущим СМИ Украины.

Как известно, Волошин неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

"Один будущий генерал о повышении зарплат ответил так - если что-то не нравится, мы легко найдем вам замену", - рассказывал Волошин "Цензору" в июле 2017 года.

"У меня была зарплата в 12611грн.+ за поднаём жилья 1699грн. (крайнее звание майор, должность замкомэска (командир эскадрильи. - Ред.). Многие скажут- так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание (в 299 Бр.ТА (бригада тактической авиации. - Ред.) кормят хуже чем ужасно) + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно, что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение- этого НЕДОСТАТОЧНО для офицера ЛЮБОГО рода войск, не только лётчика. Да, периодически квартиры дают, особо "проявившим" себя и полковникам. Не смотря на все мои так называемые "заслуги" и семейные проблемы, я ее не заслужил (опять же, мое мнение)", - говорил он.

Спустя некоторое время после увольнения журналист Юрий Бутусов просил общественность помочь Волошину найти работу.

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"Владислав завершил контракт в этом году, уволился в январе, ему всего 28, он пилот от Бога, с уникальной стрессоустойчивостью и мгновенной реакцией, с великолепным тактическим мышлением и налетом в 450 часов на учебных и боевых самолетах, с рабочим английским для работы в авиации. Он полностью здоров и мотивирован. Хотелось бы удержать его в армии, такие люди - это пример и легенда для молодых пилотов, опыт уникальный, у нас с таким опытом, может, 6 - 7 летчиков! Но все сложилось, как сложилось... Ему нужна работа, он хочет обеспечить вниманием свою семью, двоих деток, которые почти не видели отца за последние три года", - писал он.

Работа нашлась - он занял должность заместителя генерального директора по авиационным вопросам Николаевского аэропорта. Но, как видим, проблемы не решились.

Как сообщал "Обозреватель", Владислав Волошин застрелился 18 марта в собственной квартире. В тот момент дома была вся его семья.