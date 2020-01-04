Сбежавшая из Украины в Россию Наталья Витренко, мать исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко сняла новогоднее поздравление для "дорогих товарищей и единомышленников", где упомянула "забытую" победу в Великой Отечественной войне.

Она заявила, что "дьявольские силы запада" хотят забрать "нашу гордость за победу". Видеообращение скандальной Витренко опубликовал блогер Денис Казанский в своем Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео Витренко стоит на фоне новогодней елки и самодельного плаката. В руках она держит букет роз.

Скриншот из видео Наталья Витренко

"Я хорошо помню, как весь город высыпал на улицы, и детвора бежала к ветеранам и засыпала их цветами. А потом уже на мемориале славы был просто холм из цветов, и я думала, так будет вечно, так будет всегда. Наши дети и внуки никогда не забудут подвига своих отцов и дедов. Но нет. Оказывается, эти дьявольские силы запада хотят и это у нас забрать. И эту память, нашу святую скорбь, нашу гордость за победу. Но мы не должны позволить им этого сделать. Поэтому следующий год - это год великой победы, 75-летия. Великой победы великого народа в Великой Отечественной войне", – сказала Витренко.

Затем она поздравила своих зрителей с наступающим Новым Годом и сделала им "маленький подарок". Она вставила в видеопоздравление песню, которую ей кто-то прислал в интернете.

"Я дарю ее вам. С Новым годом, дорогие единомышленники, дорогие товарищи, с новым счастьем!", – завершила поздравление Витренко.

Добре, ось найкраще новорічне звернення, а не оці ваші Порошенко та Зеленський pic.twitter.com/VSwxSmoq1r — Денис Казанський (@den_kazansky) 4 января 2020 г.

Скриншот из видео

Под видео пользователи оставили более сотни гневных комментариев. в Twitter прозвали Витренко "королевой совка", "комунякой", "чекнутой лениноносицей" и "нафталиновым чудом".

Ранее OBOZREVATEL писал, что сбежавшая из Украины в Россию Наталья Витренко, мать исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, обвинила украинскую власть в том, что та якобы настраивает народ ненавидеть россиян и "убивает" прошлое СССР.

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