Наемники Путина устроили подлый обстрел на Донбассе: ВСУ отбили атаку

Ни один военнослужащий ВСУ не погиб и не получил ранение в результате враждебных действий вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 2 апреля. При этом те те за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Шесть из них – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Fecabook.

Кроме этого, для огневых провокаций против украинских защитников противник активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Однако благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов враждебные обстрелы были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред ни военнослужащим, ни мирным гражданам, проживающим вблизи линии разграничения.

Война на Донбассе

Отмечается, что всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", обстрелы были зафиксированы:

трижды вблизи Авдеевки – из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Огонь российские наемники открывали по направлению оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановое и Минеральное;

неподалеку Павлополя – шесть минометных мин калибра 120 мм;

трижды возле Песков – с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

по опорным пунктам вблизи Широкино со стороны Саханка оккупанты выпустили два десятка мин калибра 82 мм;

раз вблизи Богдановки и дважды около Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 2 апреля mediarnbo.org

"Украинские защитники на каждую вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима "тишины", – говорится в сообщении штаба ООС.

В то же время с начала этих суток, 3 апреля, российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, позиции ВСУ вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Однако после своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", – добавили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL

Трое украинских военных ВСУ получили ранения в результате 15 обстрелов оккупационных войск РФ на Донбассе за сутки 1 апреля. При этом, по данным украинской разведки, был ликвидирован российский оккупант и еще минимум трое ранены.

2 апреля российские террористы на Донбассе накрыли минометным огнем позиции Объединенных сил и жилой сектор поселка Новотошковское на Луганщине. Во время обстрела, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

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