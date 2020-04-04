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4 апреля • обновлено в 07:41
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Наемники Путина развязали смертельные бои на Донбассе и понесли серьезные потери

1.6т
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В пятницу, 3 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе потерь среди украинских защитников не было. Военнослужащим удалось ликвидировать трех российских оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

УНН

Десять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • Утром противник выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

  • С направления населенного пункта Каштановое оккупанты вечером обстреляли опорные пункты вблизи Авдеевки, выпустив восемь мин калибра 82 мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия.

  • Вблизи Красногоровки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

  • На протяжении суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе Опытного дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Карта

Карта

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы шесть раз стреляли вблизи населенного пункта Новотошковское, по защитникам Новозвановки и неподалеку Луганского.

"Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали достойный отпор вражеским подразделениям", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепр срочно эвакуировали раненых и травмированных бойцов из зоны ООС. Украинских защитников доставили в городской военный госпиталь.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС террористы "ДНР"
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