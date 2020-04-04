Наемники Путина развязали смертельные бои на Донбассе и понесли серьезные потери

В пятницу, 3 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе потерь среди украинских защитников не было. Военнослужащим удалось ликвидировать трех российских оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС УНН

Десять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

Утром противник выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С направления населенного пункта Каштановое оккупанты вечером обстреляли опорные пункты вблизи Авдеевки, выпустив восемь мин калибра 82 мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На протяжении суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе Опытного дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Карта mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы шесть раз стреляли вблизи населенного пункта Новотошковское, по защитникам Новозвановки и неподалеку Луганского.

"Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали достойный отпор вражеским подразделениям", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепр срочно эвакуировали раненых и травмированных бойцов из зоны ООС. Украинских защитников доставили в городской военный госпиталь.

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