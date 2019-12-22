Наемники Путина подло ударили по ВСУ: бойцы выстояли

В субботу, 21 декабря, террористы "Л/ДНР" 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС, отметив, что оккупанты использовали пулеметы, минометы и гранатометы. Потерь среди ВСУ не было.

Террористы открывали огонь вблизи Крымского, Зайцево, Хутора Вольного, Новотроицкого и Песков.

Ночью 22 декабря огневую активность российско-оккупационные войска не проявляли.

Карта ООС Минобороны

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

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