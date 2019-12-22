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22 декабря • обновлено в 08:07
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Наемники Путина подло ударили по ВСУ: бойцы выстояли

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В субботу, 21 декабря, террористы "Л/ДНР" 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС, отметив, что оккупанты использовали пулеметы, минометы и гранатометы. Потерь среди ВСУ не было.

Террористы открывали огонь вблизи Крымского, Зайцево, Хутора Вольного, Новотроицкого и Песков.

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Ночью 22 декабря огневую активность российско-оккупационные войска не проявляли.

Карта ООС

Карта ООС

Минобороны

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ежедневный отчет № 302/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 21 декабря 2019 года. Краткое изложение. В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. На участке разведения сил и средств в районе Золотого команда СММ видела, как рабочие и саперы из неподконтрольных правительству районов убирали растительность. На участке разведения в районе Станицы Луганской наблюдатели видели 2 машины скорой помощи из подконтрольных и неподконтрольных правительству районов, которые выполняли тестовый проезд по мосту. Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности оценки повреждений водопровода в неподконтрольной правительству Оленовке. СММ продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции. Свобода передвижения патрулей Миссии оставалась ограниченной, в частности на блокпосте вооруженных формирований вблизи Верхнешироковского в Донецкой области и на железнодорожной станции в Вознесеновке Луганской области.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ежедневный отчет № 301/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 20 декабря 2019 года. Краткое изложение. Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом. На северо-восточной окраине неподконтрольной правительству Раевки Луганской области открыли огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия. Наблюдатели видели саперов из неподконтрольных правительству районов, которые убирали растительность на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Миссия зафиксировала буксируемые гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода в подконтрольном правительству районе Луганской области. СММ зафиксировала противотанковые мины возле подконтрольных правительству Славного и Марьинки. Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла его мониторинг для содействия обеспечению возможности проведения ремонта и технического обслуживания объектов инфраструктуры водоснабжения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. СММ зафиксировала две колонны грузовиков с российскими номерными знаками в неподконтрольных правительству Донецке и Луганске. Свобода передвижения патрулей Миссии оставалась ограниченной, в частности на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Безыменного, а также в пункте пропуска на границе возле неподконтрольного правительству Северного*.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Самое главное нравится слово ПОДЛО ..))
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