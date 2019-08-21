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Марина Петик
Марина Петик
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Голливудская история под Киевом: мать и дочь оказались живы, заказчик задержан

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Полиции удалось предотвратить заказное убийство двух женщин – Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковой, которые пропали в районе Броваров Киевской области.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Киевской области. "Да, женщины живы, подробности мы сообщим", – сказали нам в пресс-службе.

Правоохранителям удалось перехватить информацию о заказе убийства женщин. Поэтому была проведена специальная операция, в ходе которой удалось задержать заказчика преступления. Им оказался бывший муж Надежды Головач – Александр.

Юлия Зайкова и Надежда Головач

Юлия Зайкова и Надежда Головач

ОК Надежды Головач

OBOZREVATEL писал накануне, что Надежда после развода делила с ним имущество. Сам Александр Головач и его новая жена не хотели ничего отдавать. Между бывшими супругами шла война за имущество.

Александр Головач на отдыхе

Александр Головач на отдыхе

ОК Александра Головача

Как сообщают в Генпрокуратуре, в ближайшее время суд должен был принять решение, которое не удовлетворило бы Головача. Видимо поэтому он и решился на такое преступление.

Сам Головач в Броварах слывет не очень хорошим человеком, его считают достаточно агрессивным. Например, два с половиной года назад с помощью экскаватора он даже хотел снести комплекс "С легким паром", которым управляет Надежда Головач с дочерью.

Полиция якобы отыскала машину женщин

Полиция якобы отыскала машину женщин

Нацполиция Киевской области

А перед исчезновением женщин машину Надежды трижды поджигали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 августа в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковой, который сообщил, что накануне вечером Юлия с матерью поехали в Киев на джипе Тойота, и через полчаса связь с ними была потеряна.

  • 19 августа полицейские нашли автомобиль женщин, там были их личные вещи.

  • 20 августа вечером спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган сообщила, что раскрыто заказное убийство. Организатором оказался бывший супруг Надежды Головач. Жизнь женщин он оценил в 50 тысяч долларов.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
полиция пропал человек криминал
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