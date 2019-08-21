Голливудская история под Киевом: мать и дочь оказались живы, заказчик задержан

Полиции удалось предотвратить заказное убийство двух женщин – Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковой, которые пропали в районе Броваров Киевской области.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Киевской области. "Да, женщины живы, подробности мы сообщим", – сказали нам в пресс-службе.

Правоохранителям удалось перехватить информацию о заказе убийства женщин. Поэтому была проведена специальная операция, в ходе которой удалось задержать заказчика преступления. Им оказался бывший муж Надежды Головач – Александр.

Юлия Зайкова и Надежда Головач ОК Надежды Головач

OBOZREVATEL писал накануне, что Надежда после развода делила с ним имущество. Сам Александр Головач и его новая жена не хотели ничего отдавать. Между бывшими супругами шла война за имущество.

Александр Головач на отдыхе ОК Александра Головача

Как сообщают в Генпрокуратуре, в ближайшее время суд должен был принять решение, которое не удовлетворило бы Головача. Видимо поэтому он и решился на такое преступление.

Сам Головач в Броварах слывет не очень хорошим человеком, его считают достаточно агрессивным. Например, два с половиной года назад с помощью экскаватора он даже хотел снести комплекс "С легким паром", которым управляет Надежда Головач с дочерью.

Полиция якобы отыскала машину женщин Нацполиция Киевской области

А перед исчезновением женщин машину Надежды трижды поджигали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

18 августа в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковой, который сообщил, что накануне вечером Юлия с матерью поехали в Киев на джипе Тойота, и через полчаса связь с ними была потеряна.

19 августа полицейские нашли автомобиль женщин, там были их личные вещи.

20 августа вечером спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган сообщила, что раскрыто заказное убийство. Организатором оказался бывший супруг Надежды Головач. Жизнь женщин он оценил в 50 тысяч долларов.

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