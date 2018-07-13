Надеюсь понятно? Лавров сравнил Крым с Косово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил незаконный референдум в Крыму и последующую аннексией полуострова с односторонним провозглашением независимости Косово.

"Все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косово без всякого референдума", - сказал он в интервью ведущему RT Ларри Кингу, текст которого обнародовала пресс-служба МИД РФ.

Российский министр отметил, что косовские власти провозгласили независимость 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке и ее не признают многие страны, среди которых Китай, Израиль, Сербия, РФ, Иран, Испания и др.

"Мне один приятель рассказывал, что, когда на Генеральной Ассамблее ООН собирались обсуждать вопрос Мальвинских (Фолклендских) островов, наши британские коллеги разослали своим послам по всему миру инструкции, чтобы убедить страны своего пребывания в том, что статус Фолклендских островов был определен в ходе свободного и честного референдума среди местных жителей в полном соответствии с Уставом ООН и правом народов на самоопределение и что санкции, введенные аргентинским правительством по итогам референдума, нелегитимны и заслуживают осуждения", — рассказал Лавров.

"Надеюсь, параллель, которую я пытаюсь провести, вам понятна", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы собирался дестабилизировать ситуацию в Крыму с помощью "гибридной войны", но потерпел неудачу.