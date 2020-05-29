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29 мая • обновлено в 17:02
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Над Украиной пронеслись бомбардировщики США: в сети показали фото

2.2т
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Утром 29 мая воздушное пространство Украины пересекли два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, принадлежащих ВВС США.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook, публикуя фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сопровождение американских самолетов по заданному маршруту совершили истребители украинских ВС – пара Су-27 и пара МигГ-29.

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Facebook/Командование Воздушных Сил ВСУ

"Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулировании имеет плановый характер для достижения взаимосовместительства НАТО и ключевых партнеров Альянса", – объяснили в командовании ВС ВСУ.

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Facebook/Командование Воздушных Сил ВСУ

Там также подчеркнули, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Элсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран, в частности, Польши и Украины.

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Facebook/Командование Воздушных Сил ВСУ

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Украиной

Facebook/Командование Воздушных Сил ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая самолеты воздушной полиции НАТО Румынии, Болгарии и Турции перехватили авиацию России над водами Черного моря.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
самолет Вооруженные силы Украины НАТО
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