Над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики США и самолеты-"разведчики" Британии

В рамках международных учений "Объединенные усилия – 2020" в воздушное пространство Украины 23 сентября вошла пара стратегических бомбардировщиков США В-52H.

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ. Самолеты сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации.

"Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора", – сказано в сообщении.

"Думская" пишет, что B-52 Strstofortress заметили над Одесской областью, они прошли с севера на юг. Для их сопровождения поднималась пара истребителей Су-27 дежурного звена Воздушных сил Украины, базирующегося на одесском аэродроме "Школьный".

Также над Черным морем в районе крымского побережья 23 сентября находились сразу несколько самолетов НАТО: три RC-135, патрульный P-8 Poseidon и британский самолет разведки и целеуказания Sentinel R1.

В районе дельты Дуная сканировал пространство E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражировал заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании, созданный на базе дальнемагистрального Airbus A-330.

Отмечается, что такие полеты проводятся впервые за всю историю отношений Украины с партнерами из Североатлантического Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL: