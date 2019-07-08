НАБУ открыло дело против скандального чиновника Зеленского

В НАБУ открыли уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем Государственного управления делами Сергеем Борзовым.

11 июня 2019 года президент Владимир Зеленский указом назначил Борзова временно исполняющим обязанности руководителя управления. Но еще в июне 2016 года против чиновника НАБУ начало следствие.

Центр противодействия коррупции отметил, что направили заявление против Борзова в Бюро после выхода в эфир расследования проекта "Наші гроші". В расследовании говорилось, что госпредприятие Укржитлосервис, которое входит в состав ГУД, в декабре 2015 года выдало семье Борзова свидетельство о праве собственности на квартиру площадью 187,8 кв м. Помещение, по данным журналистов, было передано не как служебное, а сразу в собственность.

Официально владельцами квартиры стали шесть человек: сам Борзов, его жена, двое детей и родители. По данным журналистов, рыночная стоимость квартиры составляет около 10 млн грн. При этом семья чиновника была достаточно состоятельна и не нуждалась в улучшении жилищных условий. За 2017 год Борзов получил 400 тысяч грн дохода, а его жена-бизнесмен - почти миллион.

Ответ НАБУ

Кроме того, по закону, жилье предоставляется чиновникам в пределах 13,65 кв м жилой площади на одного человека.

Сергей Борзов Главком

"Однако даже для шести человек жилье площадью 190 кв м (110 - жилая) это превышение всех норм", – подчеркнули в ЦПК.

На данный момент неизвестно, на каком этапе находится расследование НАБУ.

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