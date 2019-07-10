На Житомирщине скоростной поезд протаранил автомобиль

В среду, 10 июля, скоростной поезд Интерсити+ №743, выполнявший маршрут Киев-Львов попал в ДТП на переезде в Житомирской области.

Как сообщают в Укрзализныце, ЧП случилось около 20 часов на перегоне Вершниця — Новоград-Волынский. Поезд столкнулся с автомобилем.

Виновником случившегося, предварительно, называют водителя автомобиля, который проигнорировал сигнал о приближении поезда и выехал на переезд.

Сообщается, что в результате ДТП водитель машины госпитализирован, в поезде никто не пострадал. Тем не менее, сам Интерсити+ получил механические повреждения и не может выполнять дальшейшее движение по маршруту. Ему на замену из Киева отправлен другой поезд. Ориентировочное время задержки рейса – минимум три часа.

"Укрзализныця будет принимать все меры, чтобы сократить отставание от графика", – написали на сайте ведомства и принесли извинения за неудобства.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 10 июля во Львовской области внезапно загорелся поезд с пассажирами. Им пришлось самостоятельно тушить пожар.

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