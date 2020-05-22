На Житомирщине охотник расстрелял семерых человек

Он убил семерых человек, один сумел убежать и вызвать полицию

Около 1:00 часа ночи арендатор пруда начал расстреливать гостей из охотничьего ружья

Шестеро легли спать в сарайчике, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда

В ночь на 22 мая неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Киевлянин расстрелял из охотничьего ружья своих друзей Иллюстрация

"На берегу пруда отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз ловить рыбу. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда, гражданина 3. 1962 г.р." – написал Геращенко.

По его словам, после распития спиртных напитков шестеро легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда.

"Около 1:00 часа ночи арендатор пруда, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ", – отметил замглавы МВД.

Сначала мужчина убил двоих, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих.

Всего погибло семь человек. Лишь одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

Подозреваемый задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

"Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых", – подчеркнул Геращенко.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Позднее Геращенко опубликовал фотографии с места преступления.

Аэроснимок места трагедии с полицейского квадрокоптера Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

zhitomir.info

Село Новоселица на карте Google Maps

Пруд в Новоселице Фото с Google Maps

Пруд в Новоселице Фото с Google Maps

Пруд в Новоселице Фото с Google Maps

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