На Житомирщине мужчина застрелил 19-летнюю девушку и покончил с собой

В селе Тальки Новоград-Волынского района Житомирской области 41-летний мужчина застрелил 19-летнюю девушку, а потом покончил с собой.

В пресс-службе ГУ НПУ области сообщили, что перед смертью, мужчина позвонил своему знакомому и рассказал об убийстве.

В полиции установили детали преступления. Так, в день трагедии девушка возвращалась ночью домой, а в нескольких сотнях метрах от дома ее ожидал мужчина. Предположительно они недолго беседовали, и между ними произошел конфликт. В результате чего мужчина выстрелил в спину девушки, а после застрелился сам.

Мужчина застрелил девушку, а после покончил с собой

Родные погибшей рассказали, что жертва и убийца были знакомы и поддерживали дружеские отношения. Но в последнее время они часто ссорились.

Звуки выстрелов услышали жители улицы. Прибывшие медики "скорой помощи" лишь констатировать смерть обоих. На месте преступления найден обрез охотничьего ружья.

Место преступления

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция начала уголовное производство

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 мая в Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!