На Житомирщине компания школьниц избила девушку: детали нападения

В Бердичеве Житомирской области трое школьниц избили 14-летнюю подругу из-за парня.

Во время этого одна из обидчиц записывала все на камеру, а затем выложила видео в сеть. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Житомирской области.

Происшествие случилось во вторник, 17 февраля, на одной из улиц города. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки, по данному факту там открыли уголовное дело.

Как выяснили правоохранители, между школьницами возник конфликт из-за парня. За день до этого три девочки назначили встречу другой якобы для разговора возле заброшенного здания. Там общение между ними быстро перешло в избиение потерпевшей. Она вернулась домой и рассказала обо всем маме.

На Житомирщине компания школьниц избила девушку 24 Канал

В полиции отметили, что две девушки уже попадали в поле зрение полиции: одна из них убегала из дома, другую подозревали в краже.

Полицейские предварительно квалифицировали действия несовершеннолетних как хулиганство. Их доставили в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий. Всем троим грозит уголовная ответственность за травмирование подруги.

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