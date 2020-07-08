На Житомирщине два парня убили соседей из-за пенсии. Фото и видео

На Житомирщине два парня убили мужчину и женщину. Пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

В лесной чаще возле поселка Иршанск на Житомирщине прохожие обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Позже полицейские нашли по месту её жительства и труп сожителя.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Житомирской области. В совершении убийства полиция подозревает двух юношей 18 и 19 лет, которые гостили накануне вечером у семейной пары (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Во время первоочередных действий была установлена ​​личность погибшей и место её обитания – вместе с сожителем в пятиэтажке неподалеку. Квартира была закрыта, а в ходе опроса соседей полицейские выяснили, что уже на протяжении двух дней ее хозяев не видно", – сообщили полицейские.

Во время визуального осмотра через окно в одной из комнат оперативники заметили мужчину, который лежал на кровати без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что это и был 60-летний владелец квартиры.

Предварительно установили, что ночью 5 июля молодые люди находились в квартире погибших, где вместе употребляли спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого парни задушили старшего мужчину. Свидетелем происшествия стала 58-летняя сожительница, которую ждала та же участь.

Поскольку у подозреваемых обнаружили банковскую карту убитого, в полиции предположили, что они могли вымогать у него деньги, поскольку знали, что мужчина накануне получил пенсию.

На Житомирщине два парня убили мужчину и женщину Пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

На Житомирщине два парня убили мужчину и женщину Пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

На Житомирщине два парня убили мужчину и женщину Пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

На Житомирщине два парня убили мужчину и женщину Пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Иршанск Хорошевского района на Житомирщине 21 июня в местном кафе произошла поножовщина, в результате которой погиб один человек, ножевые ранения получили еще восемь.